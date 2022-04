Vivian Amorim é pedida em casamento por Leo Hirschmann; veja fotos

E o pedido foi bem clichê do jeitinho que a pisciana gosta… Depois venho aqui contar direito, porque o tempo do nosso 1º vale night já tá acabando! Kkk, feliz feliz feliz”.

E eu achando que tava arrasando com a minha surpresinha de mais cedo, aí ele veio e zerou tudo! Hahahahah, socorro, ainda tô digerindo! É claro que a gente já se sentia como se estivéssemos casados, mas agora é oficial: Vou casar com o amor da minha vidaaaaa!

A apresentadora e ex-bbb mostrou as fotos do momento, que acontece no primeiro ‘vale night’ (quando os pais deixam o filho pequeno sob os cuidados de alguém para saírem) e escreveu:

Vivian Amorim vai casar! A amazonense foi pedida em casamento com uma surpresa romântica do namorado, Leo Hirschmann, pai da sua filha Malu, de 2 meses.

