Will Smith confirma casamento aberto com Jada Pinkett

O ator disse ainda ambos acreditam que o casamento não pode ser uma prisão. “Não sugiro esse caminho para ninguém. Mas as experiências de que as liberdades que demos uns aos outros e o apoio incondicional, para mim, são a mais alta definição de amor”, explicou.

Will contou ainda que os dois discutiram muito sobre a relação. “Houve discussões intermináveis e significativas sobre o que é perfeito em uma relação”, disse. “Na maior parte do nosso relacionamento, a monogamia foi o que escolhemos, mesmo não pensando na monogamia como a forma de relacionamento mais perfeita”, contou.

