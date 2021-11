Whindersson Nunes lança música com João Gomes; ouça ‘Morena’

Comediante e cantor! Whindersson Nunes lançou um forró em parceria com João Gomes, um dos maiores nomes do gênero e do piseiro.

A composição é de Whindersson, e retrata uma conversa da dupla em uma mesa de bar, sobre uma tal morena.

O single está disponível para ser ouvido no YouTube e nas plataformas digitais.

No mesmo dia, Whindersson Nunes lançou a sua participação na música “Drip da Roça”, com Reid, Doode e Wiu. “Primeiro artista do planeta a lançar um forró e um trap no mesmo dia. Avançado demais”, disse Whin ao comentar os novos trabalhos.