Whindersson Nunes faz novas tatuagens no rosto: 'não me matem'

Whindersson Nunes surpreendeu os seguidores e mostrou as duas novas tatuagens que fez no rosto. Ele ainda fez um terceira no pescoço.

"Novo show, novas tattoos. Não me matem, por favor. Deu vontaaade”, escreveu o humorista ao compartilhar as fotos dos resultados.

Os desenhos no rosto foram um coração partido e uma cruz Ansata, conhecido também como símbolo da vida eterna. Já no pescoço o YouTube tatuou as palavras Idiota, ridículo e espetacular em inglês.