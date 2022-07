Paulo Muzy dobra de seguidores após ser cancelado por seguir Bolsonaro

"Eu não sigo Lula nem a esquerda por duas razões: nada que eles façam hoje muda minha vida porque estão fora do poder. E a segunda razão é porque, como a perda do poder causa síndrome de abstinência, seguir essa turma é ser exposto a um ódio diário que eu não tenho fígado para aguentar."

"A verdade é uma só: Eu me dedico a esclarecer de 7.000 a 10 mil pessoas juntando Insta, Youtube e TikTok. Para querer me cancelar tem de fazer melhor que isso. Sabe quando vou me dobrar para gente que acha que muda o mundo ofendendo atrás de um celular?", começou.

