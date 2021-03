Whindersson Nunes e Maria Lina revelam nome do primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Whindersson Nunes, 26, revelou na noite desta quarta (10) o nome do seu primeiro filho com a noiva, Maria Lina Deggan, 22. "Vou ter que decepcionar mas não vai ser Jeredy", brincou o humorista em publicação no Instagram. "Vai se chamar João Miguel", anunciou.

"Eu e Maria pensamos bem e achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série, para não passar os problemas do pai", disse. Whindersson completou que eles chegaram a cogitar seguir o exemplo dos artistas "gringos" que colocam nomes aleatórios em seus filhos, como "porta, cadeira, garfo". "Se fosse menina seria espátula", divertiu-se.

"João Miguel é lindo, [é nome] de príncipe, de anjo, nome de rua, de tudo no mundo [que] dá certo com João Miguel. E que fique aqui o exemplo aos pais para botarem nome decente nos seus filhos.

Eu sei que eles estão lendo", acrescentou.

O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de “melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida”. Nunes assumiu o namoro em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com Vitão, o que alimentou especulações de que eles poderiam estar juntos há mais tempo.