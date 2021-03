Retorno de Carla Diaz derruba Globoplay e gera críticas de internautas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O retorno de Carla Diaz à casa do Big Brother Brasil 21, um dos momentos mais esperados do programa, não pôde ser acompanhado por parte dos assinantes do Globoplay, já que a plataforma de streaming saiu do ar bem no momento que a atriz voltava à sede do jogo.

Nas redes sociais, internautas ficaram revoltados com a interrupção da transmissão. "Eu estou surtando que não está pegando nada aqui. Boninho, arruma isso", escreveu uma fã do reality no Twitter.

"Meu Globoplay não está pegando. Boninho, você me paga", afirmou outro internauta. O canal a cabo Multishow transmitiu o retorno de Carla Diaz ao vivo.

A cantora Preta Gil também comentou sobre problemas para acompanhar o reality. "A minha Globoplay caiu e a de vocês?", indagou.

Nas redes sociais, o perfil oficial da plataforma publicou às 12h36 que tinha ocorrido uma "instabilidade momentânea". "O time já estava ligado no problema e começou a trabalhar para solucionar o mais rápido possível. O sinal já está normalizado."

Questionado pela reportagem, o Globoplay não se manifestou até a conclusão deste texto.

Essa não é a primeira vez que o Globoplay apresenta problemas durante o BBB. Logo após a estreia, do reality em 25 de janeiro, a plataforma também saiu do ar e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O problema costuma acontecer quando muitas pessoas tentam acessar a plataforma ao mesmo tempo.

RETORNO

Afastada dos outros brothers desde o Paredão de terça (9), Carla Diaz retornou nesta quinta (11) à casa principal do Big Brother Brasil 21. Vestida de Dummy, ela acordou os participantes e pediu para todos irem para a área externa. No local, ela tirou a fantasia, provocando gritos e muita surpresa entre os outros confinados.

Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: "Arthur, você aceita ser meu parceiro no jogo e no amor até o final desse programa?"