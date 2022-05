Whindersson Nunes compartilha culpa por ataques contra Luísa Sonza e manda indireta

Whindersson Nunes deixou internautas confusos ao compartilhar um post criticando a sua própria atitude após a separação de Luísa Sonza, e em seguida mandar uma indireta.

doa quem doer whindersson Nunes foi responsável por isso, não só por não negar mas sim por na época fazer piada de corno e dar a entender, depois de quase 2 anos só desmentir a situação, Luísa sempre te apoiei lenda https://t.co/ZmieDWJumv — edu (@ededededuardo) May 13, 2022

O compartilhamento foi de um vídeo que viralizou, de um relato de Luísa no "Saia Justa", sobre os momentos e crises de pânico que viveu em meio aos ataques de ódio e ameaças de morte, com xingamentos como “p*ta” no meio da rua por ter sido responsabilizada pela separação.

"Doa a quem doer, Whindersson Nunes foi responsável por isso, não só por não negar [os boatos] mas sim por, na época, fazer piada de corno e, depois de quase 2 anos, só desmentir a situação", dizia um internauta na legenda do post compartilhado por Whindersson.

O fato do humorista ter compartilhado a crítica a ele mesmo fez com que alguns acreditassem que estivesse assumindo a culpa pelos ataques à ex. Mas em sequência, Whindersson soltou uma indireta para deixar o quebra-cabeça ainda mais confuso:

Com isso, uma parte dos internautas acusa o humorista de “se fazer de coitado” e lançar mais hate em cima da ex-mulher.

Muitos internautas culpam Whindersson por não ter falado nada enquanto Luisa sofria as ondas de ataque e era acusada de tê-lo traído, e só muito tempo depois ele ter dito que na verdade, não houve traição.