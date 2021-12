Whindersson Nunes anuncia leilão para arrecadar verba aos desabrigados por chuvas na Bahia

Whindersson Nunes está sensibilizado com a situação das pessoas que perderam tudo por causa das chuvas na região da Bahia agora do fim do ano. O governo estadual decretou situação de emergência em 24 cidades no dia 10 de dezembro, após inundações. Municípios da região sul da Bahia têm sido afetados por fortes tempestades. Nas redes sociais, o humorista declarou que irá fazer um leilão online com itens raros de sua carreira. A renda será revertida para as famílias em situação de vulnerabilidade. "Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de “qual é a senha do Wi-Fi”, e tbm a primeira guitarra q tive, e várias coisas. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia", escreveu Whindersson Nunes no Twitter. Porém, o humorista não deu mais detalhes de como e onde será feita a arrecadação. Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas peças marcantes pra minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de “qual é a senha do Wi-Fi”, e tbm a primeira guitarra q tive, e várias coisas. O arrecadado vai pras aldeias indígenas que sofreram com as chuvas na Bahia — Whindersson (@whindersson) December 26, 2021

