Giovanna Antonelli mostra foto rara ao lado de filho com Murilo Benício

Giovanna Antonelli publicou registros raros neste domingo (26) ao lado do filho Pietro Benício, fruto do casamento da atriz com Murilo Benício. "Domingo com os filhotes", escreveu a atriz de 45 anos, postando também fotos dos cachorros da família. Além de Pietro, Giovanna é mãe de Sofia e Antônia, frutos do casamento com o diretor Leonardo Nogueira. Giovanna e Murilo Benício começaram a namorar na época de “O Clone”, em que interpretaram par romântico. Os dois foram casados por 4 anos.

