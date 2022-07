Wesley Safadão grava recuperação dias após cirurgia para retirada de hérnia

"Após a realização de novos exames e avaliação médica liderada pela equipe do Dr. Francisco Sampaio Júnior e Professor Dr. Roberto Kalil Filho, informamos que o cantor Wesley Safadão foi submetido a uma intervenção cirúrgica no disco intervertebral, para remoção de hérnia discal".

Wesley Safadão gravou um vídeo após passar por uma cirurgia em razão de uma hérnia de disco. As imagens foram publicadas neste sábado, 9, nos stories mulher do cantor, Thyane Dantas.

