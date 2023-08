Voo com Alcione atrasa e artista faz 'show particular' para passageiros; veja vídeo

Your browser does not support the video tag.

imagina vc de boa no avião e do nada um show particular da alcione pic.twitter.com/Txu1HMNdQ4 — luscas ™️ (@luscas) August 6, 2023

Em um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, ocorrido neste domingo (6), os passageiros foram agraciados com uma surpreendente e emocionante apresentação da icônica cantora Alcione, de 75 anos. O voo teve um atraso devido a uma necessidade de reparo emergencial no sistema de ar condicionado, conforme relatos dos próprios passageiros nas redes sociais.

Os fãs que estavam a bordo tiveram a grata surpresa de descobrir a presença da renomada artista e não perderam a oportunidade de pedir uma demonstração de seu talento. Sem hesitar, Alcione prontamente atendeu aos pedidos e encantou a todos ao entoar a clássica canção "Não Deixe O Samba Morrer". O momento foi tão especial que rapidamente se tornou viral na internet, com diversas publicações compartilhando a experiência única vivida pelos passageiros.

Procurada para comentar o episódio, a companhia aérea Latam não respondeu ao pedido de nota sobre o ocorrido.

Essa não foi a única ocasião recente em que Alcione emocionou o público. Em maio, a cantora foi homenageada durante a 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, sua brilhante trajetória de vida foi retratada em quadros que se intercalaram com a premiação.

Vestida com elegância e charme em um traje dourado, Alcione cativou a todos ao iniciar sua apresentação com a canção "Obrigada". Além disso, compartilhou com o público detalhes sobre sua recente cirurgia na medula, realizada há três meses, revelando que está em processo de recuperação, apesar da presença de quatro parafusos. Com sua confiança contagiante, a cantora prometeu que em breve estará caminhando normalmente, comparando-se a uma "gatinha".

A presença e o talento de Alcione continuam encantando e inspirando o público, demonstrando o impacto duradouro que essa artista excepcional tem na música brasileira.