Casado há 18 anos, Carmo Dalla Vecchia é flagrado aos beijos com rapaz misterioso em Shopping

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







O ator Carmo Dalla Vecchia foi flagrado aos beijos com um rapaz misterioso neste domingo (6), enquanto passeava por um conhecido shopping no Rio de Janeiro. A cena tem gerado especulações, já que o artista é casado há 18 anos com o roteirista João Emanuel Carneiro, com quem tem um filho de 3 anos, o Pedro.

Carmo foi flagrado de mãos dadas com o homem não identificado, enquanto percorriam as vitrines do centro comercial. O ator parecia estar bastante à vontade. Além dos beijos trocados, os dois também foram vistos em um abraço carinhoso enquanto desciam a escada rolante, demonstrando proximidade. No entanto, o uso de óculos e roupas escuras pelo rapaz dificultou sua identificação.

a situação tem levantado questionamentos sobre a vida pessoal de Carmo Dalla Vecchia e sua relação com o marido, João Emanuel Carneiro. As imagens divulgadas geraram debates nas redes sociais e entre fãs do ator. Até o momento, nenhum dos envolvidos se manifestou publicamente sobre o ocorrido, deixando o assunto em aberto para especulações e curiosidades.