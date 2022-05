Vocalista do Raimundos, Digão nega ser bolsonarista, mas declara voto em Bolsonaro

"Em 2020, as pessoas me cancelaram porque eu falei mal do comunismo. Mas uma coisa é clara, o nome só mudou, porque isso, na verdade, é censura. O Instagram te censura, as próprias pessoas perseguem as outras. Eu senti na pele, mesmo que um pouquinho, como os judeus se sentiam sendo perseguidos.", disse ele.

"Eu sou um pouco polêmico, mas as pessoas não me compreendem muito", afirmou o músico.

