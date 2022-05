Hadson enfrenta Matheus durante discussão no Power Couple

O clima entre Hadson e Matheus não ficou nada amistoso durante o primeiro jogo da discórdia do Power Couple Brasil 6. Na primeira rodada da dinâmica, os dois discutiram feio, trocaram ofensas e precisaram ser controlados por suas esposas. Após longos dois minutos de bate-boca, eles se contiveram e o jogo pôde prosseguir com os demais casais.

A pacificidade, no entanto, não durou muito tempo. Matheus voltou a citar Hadson durante o jogo e tentou explicar o argumento dado por sua esposa anteriormente, que havia mencionado que tinha um pré-conceito sobre Hadson antes de entrar no programa e que conviver com o jogador só confirmou o que ela pensava a respeito dele.

Ao ouvir a justificativa do adversário, Hadson rebateu afirmando que o casal não conseguiria se explicar sobre o assunto, pois o que foi dito já está gravado. Brenda não gostou de ser interrompida e uma nova discussão entre os três se iniciou.

“Vocês não vão ter como se explicar direito não“, disparou Hadson. “A conversa não chegou aí“, rebateu Brenda. “Chegou sim, e muito, agora segura!”, disse o jogador. “Eu seguro o quanto for necessário. O que eu disse, está gravado. Que eu já tinha uma opinião de você lá fora, mas aqui dentro…“, rebateu a influenciadora digital, aos gritos.

Matheus também não gostou de ver sua mulher sendo interrompida e chamou Hadson de “machista”. O jogador não ficou nada satisfeito com as acusações do rival e partiu para cima dele, precisando ser controlado pelos demais participantes.

“Machista!“, disparou Matheus. “Machista o teu c*, seu filha da put*“, rebateu Hadson, que foi rapidamente contido por outros casais. A briga se prolongou por mais de 10 minutos, com direito a troca de ofensas entre os adversários.

“Você vai engolir. Você é moleque. Você é um otário. Você é fraquíssimo. Você é um merd*. Vocês são dois merd*s”, disparou o ex-BBB 20, que chegou a chorar no meio da confusão.

ÉDER MATHEUS 08.05.2022 23:13