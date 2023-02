Vocalista do Aerosmith, Steven Tyler é indiciado por abuso sexual

O artista de 74 anos não teve a identidade revelada, segundo o jornal Daily Mail. Documentos apresentados ao tribunal dão conta de que ele seria citado como “réu não identificado”. No entanto, constam no processo citações de sua autobiografia sobre o relacionamento. Julia busca indenização, que não teve o valor revelado, e julgamento contra o cantor.

A vítima, que hoje tem 65 anos, também acusa o cantor de drogá-la para conseguir obter a tutela da adolescente para viajar em turnê com o artista. O caso foi revelado em dezembro do ano passado.

