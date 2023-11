Vivian Amorim rebate 'pitacos' sobre seu corpo em vídeo: ‘precisamos normalizar'

"Esse é o meu corpo depois de tantas transformações: eu tive filha, eu trintei e eu respeito tudo isso. Mas, se depender dos comentários que eu leio e da influência de várias e várias mulheres que fazem lipo hoje em dia como se fosse uma cirurgia simples, corriqueira, eu já teria me operado faz tempo. Sejam mais gentis com vocês mesmas, se cobrem menos. Avaliem os riscos antes de se submeterem a qualquer procedimento estético por mais simples que pareça", afirmou Vivian.

Vivian Amorim publicou um vídeo muito elogiado por suas seguidoras no Instagram, no qual rebate comentários e cobranças sobre o seu corpo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.