Vívian Amorim e namorado posam em hotel de luxo e exaltam Teatro Amazonas

Vivian Amorim trouxe o namorado, Leo Hirschmann, mais uma vez a Manaus, e dessa vez, o casal postou uma "chuva" de fotos com o Teatro Amazonas ao fundo. Os pombinhos se hospedaram em um hotel de luxo de frente para o ponto turístico. "A gente não se empolga quando vê o teatro Amazonas não, né? Arrasta p ver esse casal emocionado ", escreveu Vivian.

Recentemente, em outra vinda a Manaus, o empresário postou uma foto com Vivian dentro do Teatro Amazonas, e babou: "Meu espetáculo amazonense". A apresentadora e ex-bbb respondeu: "Aaaaahhh, meu amorzãoo. Feliz demais em poder te mostrar as belezas da minha terrinha".