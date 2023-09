Viúvo de Rita Lee é criticado após publicar foto com Luísa Sonza

A foto foi publicada no perfil oficial de Roberto de Carvalho. Nos comentários, a própria Luisa Sonza reage com emojis de coração e mãos para cima. Apesar da parceria, uma parte dos fãs de Rita Lee e Roberto de Carvalho não gostaram da interação entre os músicos.

O músico viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho, publicou uma foto ao lado da cantora Luísa Sonza nesta terça-feira (5). A artista fez uma releitura da obra de Rita Lee na faixa "Lança Menina", do novo álbum. Nas redes sociais, alguns fãs da dupla não gostaram da aproximação de Roberto com Luísa Sonza e criticaram.

