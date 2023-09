Geisy Arruda impõe condição para gravar com Andressa Urach

Arruda ressaltou que ela e Andressa Urach gravam conteúdos diferentes para as plataformas pagas, e que não tem uma boa relação com a ex-A Fazenda, e que inclusive a tem bloqueada nas redes sociais,

Em conversa com o Link Podcast, Geisy afirmou que essa situação não passa com ela. "Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role... Esse é o meu limite", disse.

Geisy Arruda revelou que gravaria conteúdo adulto com Andressa Urach, mas com uma condição bem determinada. A musa não aceitaria que o filho da ex-Miss Bumbum, Arthur Urach, estivesse envolvido no trabalho.

