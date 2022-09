Viúvo de Paulinha Abelha detona cunhadas: 'Querem o pai por herança'

Clevinho Santos, viúvo de Paulinha Abelha, concedeu entrevista ao "Domingo Espetacular" (RecordTV) para explicar os problemas que anda enfrentando com as cunhadas e detonou as irmãs da cantora, que segundo ele querem cuidar do pai Gilson Santos Nascimento devido à herança deixada pela cantora.

"O pai da Paulinha sempre foi cuidado por ela e por mim. Desde 2017, início da doença dele, ele vem sendo acompanhando pela gente. Eu e a Paulinha", disse o viúvo na entrevista.

Segundo ele, as irmãs de Paulinha querem que ele saia do apartamento onde está tomando conta do sogro para que elas tenham acesso à herança que o pai recebeu de Paulinha. "E agora, por herança, elas resolveram conversar comigo e dizer que elas queriam a parte dele, da herança dele, mas não queriam tomar conta dele. E aí eu recusei", declarou.

“Hoje, a maior briga toda é por conta disso. Elas querem o pai por conta da herança do pai.”, continou.

A entrevista vai ao ar no domingo (4), a partir das 19h45 (de Brasília), na RecordTV.