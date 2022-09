Jane Fonda é diagnosticada com câncer: 'Prestando atenção nas lições'

"Também precisamos falar muito mais não apenas sobre curas, mas sobre causas para que possamos eliminá-las. Por exemplo, as pessoas precisam saber que os combustíveis fósseis causam câncer. O mesmo acontece com os pesticidas, muitos dos quais são baseados em combustíveis fósseis, como o meu", ressaltou.

A artista compartilhou na rede social um longo texto em que fala sobre o assunto: "Então, meus queridos amigos, tenho algo pessoal que quero compartilhar. Fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin e iniciei tratamentos de quimioterapia. Este é um câncer muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, então me sinto com muita sorte. Também tenho sorte porque tenho seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. Percebo, e é doloroso, que sou privilegiada nisso. Quase todas as famílias na América tiveram que lidar com câncer uma vez ou outra e muitas não têm acesso aos cuidados de saúde de qualidade que estou recebendo e isso não está certo", declarou.

Jane Fonda, 84, revelou nesta sexta-feira, 2, pelo Instagram, que foi diagnosticada com câncer - linfoma não-Hodgkin - e que já iniciou a quimioterapia. O LNH é um tipo de câncer no sistema linfático que prejudica o sistema imunológico. A atriz, escritora e ativista declarou estar confiante.

