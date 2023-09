Viúva do doador de coração de Faustão se revolta: ‘omitiram socorro'

Jaqueline Boneti, viúva do pedreiro e jogador de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, que faleceu morreu no último dia 26 e teve oito órgãos doados, entre eles o coração que foi transplantado para o apresentador Faustão, está revoltada com a forma que ocorreu a morte do marido.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, ela afirmou que houve omissão de socorro no local onde ele estava trabalhando —- uma obra em um apartamento —- quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no dia 23 de agosto.

"Eu achei a coisa mais revoltante da face da terra, porque isso foi omissão de socorro”, disse ao Domingo Espetacular.

Silva estava sozinho no apartamento em obras e sofreu o AVC no local. Ele só foi encontrado no dia seguinte, desacordado, mas consciente.

“Como uma pessoa que trabalha em um prédio que tem porteiro, que tem toda a acessibilidade, onde só pode trabalhar até as 18h, fica com a chave, e ninguém faz nada? Ele não poderia ter ficado lá", disse.

A viúva mostrou fotos da casa onde morava com o marido, em Mangaratiba, e chorou: "Não tem uma parte dessa casa que eu não me lembre dele".

Sobre a decisão de doar os órgãos, Jaqueline afirmou que Fábio já havia mencionado que era um desejo seu. "Eu sou mãe, e imaginei uma outra mãe rindo [com o coração doado], mesmo eu aqui chorando", disse.

Fábio tinha o sonho de ser jogador profissional de futebol. Ele chegou a fazer testes em grandes clubes, mas não passou. No entanto, Fábio não abandonou o esporte que era sua paixão, e continuou no futebol amador. “Ele sonhava [em ser profissional]. Tinha talento, mas, na época, tinha que ter muita sorte para seguir. Era mais difícil, precisava ter dinheiro, empresário”, disse o irmão, Flavio, em entrevista recente. “Era um jogador incrível, jogou em vários clubes da várzea. Até os adversários o respeitavam”, afirmou.

Não há informação oficial de que Fábio de fato foi o doador do coração transplantado para Faustão, uma vez que a fila única do SUS (Sistema Único de Saúde) preserva as identidades do receptor e doador, conforme estipulado por lei.