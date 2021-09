Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra faz cirurgia íntima para reduzir lábios vaginais

No Instagram, ela postou uma foto ema banheira de espumas num hotel no Paraguai e escreveu: "Por trás de uma grande mulher sempre existirá um grande parceiro chamado AMOR PRÓPRIO. Obrigada Deus".

"E outra, a ninfoplastia não é coisa de outro mundo. Mulher é assim, com o passar do tempo, murcha. Vamos ajeitar, né, para ficar bom. Garanto que vocês vão aumentar muito a autoestima", afirmou.

Em seguida, ela incentivou que as seguidoras façam cirurgias plásticas para se sentirem bem: "Meninas, estava lendo muitas mensagens de vocês falando que tem muita vergonha, com autoestima baixa. Não percam tempo, vão ajeitar as coisas de vocês. Se eu pudesse, faria uma [cirurgia] por dia." .

A própria advogada e influencer contou a ‘novidade’ nos Stories do Instagram enquanto estava em uma clínica de estética. "Galera, só não vai ter foto do antes e depois. Mas garanto para vocês, [fica] 'nenenzinho'”, afirmou.

