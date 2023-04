Viúva de Leandro dá à luz ao quinto filho aos 47 anos

A ex-modelo é mãe de dois herdeiros do sertanejo, Lyandra de 27 anos e Leandrinho, de 25. Casada com o Fernando Alves Carmo, Andréa tem mais dois filhos: Fernando e Felipe.

"Nosso anjo Gabriel chegou no dia 18/04/2023 às 20h30. Quanto amor! Obrigada, meu Deus", escreveu ela ao postar uma foto dos pés do recém-nascido. Andréa casou novamente quatro anos após a morte do sertanejo.

Aos 47, Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, deu à luz ao seu quinto filho. Ela revelou a informação nesta sexta-feira (21) em seu perfil do Instagram.

