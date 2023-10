Vitão faz desabafo e preocupa fãs: ‘estou ficando doente’

“Querido Vitão, Quero começar dizendo o quanto sou fã do seu talento e do seu mais recente álbum. Sua música é verdadeiramente incrível, e sua arte é uma inspiração para muitos, incluindo eu. Não se deixe abalar por qualquer crítica gratuita, pois os verdadeiros fãs reconhecem o seu brilho”, disse outro.

imagina ser alvo de hate a mais de 3 anos e ainda ter que aguentar tudo calado? uma hora a gente CANSA. esse ódio gratuito em cima do vitão apenas por ele fazer a arte dele do jeito que ele se sente a vontade no momento pic.twitter.com/H4CAfY4qaD

