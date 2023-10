Com bolo de R$ 58 mil, Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário de 1 ano da filha

Maria Flor, filha caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, comemorou 1 ano com um festão luxuoso, neste domingo (22), em uma casa de eventos em Goiânia.

Com o tema Disney, o casal e as filhas combinaram os looks e usaram a mesma cor e estampa de roupa. Na entrada do espaço, os convidados se depararam com um Mickey de 9 metros na decoração e no segundo espaço uma Minnie de 8,5 metros.

A responsável pelo bolo e o design foi a confeiteira Mariana Junqueira. Ele precisou de 10 dias para ficar pronto e custou aproximadamente R$ 58 mil.

As apresentações musicais incluiu Galinha Pintadinha, Edson & Hudson, Guilherme & Benuto, DJ John e Barões da Pisadinha.