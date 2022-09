Viih Tube diz que engravidou tomando anticoncepcional por 7 anos

A loira conta que o seu sonho era ser mãe, mas no futuro. Mas o casal garante que está feliz como as coisas aconteceram. "O quanto eu tô apaixonado e feliz por estar vivendo isso tudo com você (...) Eu sou um cara que acredita muito em Deus, e agora eu consigo ver um propósito de Deus nas coisas, se não fosse o programa, a gente não ia conhecer, não ia ficar junto", disse Eliezer.

Segundo Viih, ela fazia uso do anticoncepcional há 7 anos. "Eu tomo anticoncepcional desde os meus 15 anos de idade", contou ela em conversa no programa Encontro, da TV Globo.

