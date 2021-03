Viih Tube começou na web aos 11 anos, mas queria estudar medicina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vitória Felício Moraes. Esse é o nome de Viih Tube, 20, a atriz e youtuber que conquistou uma legião de fãs, com cerca de 28 milhões de seguidores e inscritos no Instagram e no YouTube. De Sorocaba, no interior paulista, ela está agora mais popular do que nunca graças ao Big Brother Brasil 21 (Globo).

Parte da ala famosa do programa, a jovem não tem só seguidores, mas trabalhos importante em seu currículo, como as webséries "O Enigma" (2018), premiada como a melhor série roteirizada do Youtube Brasil, e "Em Prova 2" (2021), além do filme "Amiga do Inimigo" (2020), disponível na Netflix.

Apesar disso, sua mãe, Viviane Mara Felício afirma que nunca imaginou que a filha teria interesse em participar do reality. "Ela nunca comentou comigo de entrar no BBB ou que tivesse vontade", afirma, "mas ela comentava com as amigas", completa revelando que Viih acompanhou a edição passada.

Segundo ela, o convite para a participação o programa chegou em uma reunião com a equipe empresarial e de assessoria. "Nós estávamos esperando uma resposta de uma novo projeto grande e nem imaginávamos um convite para o BBB", afirma. "Ficamos sabendo juntas! Foi bombástico".

Viih mora atualmente com o namorado, Bruno Magri, 23, com quem pretende se casar, como já falou em diversas ocasiões no programa. "O relacionamento deles é muito maduro. É muito gostoso de ver na Internet", avalia a mãe da jovem, revelando que o casal está junto há dois anos.

Segundo Magri, os dois foram apresentados por amigos em comum. "Ela é exatamente assim aqui fora, sempre muito tranquila e observadora", avalia ele, que não soube inicialmente as intenções da namorada de participar do reality, apesar de ter desconfiado.

"Ela já tinha me dito que teria um trabalho que duraria alguns meses, então eu meio que suspeitei que pudesse ser o programa", afirma Magri. "Quando ela contou não foi um choque assim, mas a felicidade e a ansiedade tomaram nossos dias dali em diante".

TALENTO ARTÍSTICO OU FUTURA MÉDICA

Campeã de seguidores entre os competidores do BBB, com 17,7 milhões de seguidores no Instagram, Viih começou sua carreira na Internet com apenas 11 anos ao lado de uma amiga. "Fazendo tudo sozinha", diz a mãe, que adotou o nome artístico da filha e hoje é conhecida como Viviane Tube, criando conteúdos do mundo fitness no Instagram.

Na época, Felício viu as atividades da filha nas redes sociais como passatempo, mas a apoiou, o que, segundo ela, ajudou no amadurecimento de Viih. "Eu via como uma distração para ela por conta da minha separação com o pai dela", explica. "Não imaginava ainda que seria algo profissional".

"Sempre fui meio 'pãe': pai e mãe", brinca Felício, que diz que criado a filha sozinha após a separação. "Ele ficou afastado, por conta do desgaste", relembra, "foi muito difícil para ela essa parte".

Mas mesmo com o número de seguidores crescendo, Viih Tube tinha outros planos profissionais e chegou a estudar bastante para passar no vestibular para medicina em uma faculdade pública, "ela ainda não pensava numa carreira artística", relembra sua mãe.

Mas a influenciadora afirma que desde pequena Viih era muito talentosa. Aos 6 anos, chegou a interpretar "Alicinha", em uma versão teatral de "Alice no País das Maravilhas, na qual sua mãe dava vida a Alice. "Ela deu show: decorou a fala de todos os personagens, todos ficaram impressionados", conta. "Naquele momento, não só eu, como a sala inteira, percebemos que ela tinha muito talento. Aí, coloquei ela no teatro para ela se desenvolver. Eu tenho muito orgulho da carreira dela, afirma Felício, que afirma que ter projetos de Viih na Netflix foi uma "imensa alegria".

Magri afirma que por ter crescido com a fama, desde muito cedo, Viih "lida muito bem com toda a exposição". A youtuber já teve momentos polêmicos em sua carreira, incluindo acusações de maus-tratos por cuspir na boca de seu gato em 2016, e lidou com o termo "cancelamento" algumas vezes.

"[Essa] é a coisa que eu mais odeio falar, é a coisa que eu fico mais desconfortável, que eu mais evito. É o meu maior trauma da vida", afirmou ela em um vídeo publicado quando já estava no BBB, recordando o episódio com seu gato de estimação. "Eu apanhei na rua de um homem por conta disso", revelou.

Felício afirma que o episódio foi difícil para sua filha, mas para ela também: "Não foi fácil para a carreira dela, nem para a minha". "A cultura do cancelamento é algo que nem deveria existir. A dor é tão profunda", completa ela.

Longe de ser um caso de cancelamento, Viih tem sido alvo de alguns comentários negativos também no BBB, seja pela falta de banho ou por chamar de "sonsa" a então amiga Carla Diaz, o que chegou a ser interpretado pela apresentadora Ana Maria Braga como inveja por causa de Arthur.

"Não é da índole dela brigar com outra mulher por causa de homem", garante Felício. "Realmente eu sou fã dela [Ana Maria Braga], penso que ela não deve saber do relacionamento da Viih aqui fora", conclui. Apesar das críticas, na casa do BBB Viih passou um mês e meio sem nenhum voto, recebendo o primeiro neste domingo (21)

Para o futuro do programa, tanto Felício quanto Magri falam que o público verá muita verdade em Viih. "Uma mulher com um coração muito puro, muito esforçada e focada nos seus objetivos. Ela quer sempre inovar e dar o seu melhor", afirma o namorado.

"É muito difícil falar o que realmente esperar dela", diz a mãe, "mas posso dizer sobre sua personalidade: muito fiel, justa e honesta". Ela fala que se orgulha da filha, que apesar da grande pressão que é estar no programa, continua "sendo muito verdadeira".