Vídeos mostram Leandro Lo sendo socorrido em show após tiro na cabeça em SP

Vídeos mostram o momento em que o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, de 33 anos, é socorrido, retirado de dentro do Clube Sírio, na zona Sul de São Paulo, e levado para a ambulância após levar um tiro na cabeça do policial militar Henrique Velozo.



Nas imagens, é possível ver que amigos de Leandro estão desesperados e tentam auxiliar no transporte da maca com o atleta até a ambulância na saída da casa de shows, enquanto algumas pessoas em meio à muvuca atrapalham a saída, ficando no meio do caminho.

Leandro Lo está internado em estado gravíssimo no Hospital Arthur Saboya e o advogado da família afirmou que o atleta teve morte cerebral confirmada. A família não quis divulgar informações sobre o estado de saúde.

Durante o show do grupo de pagode Pixote às 2h da manhã, o PM Henrique Velozo estava de folga e armado no Clube Sírio, na zona Sul de São Paulo, quando houve uma discussão com Leandro Lo e seu grupo de amigos. Ele teria chegado a pegar uma garrafa para ameaçar o grupo. O atleta teria imobilizado o homem para acalmar a situação e após ser largado, o PM sacou uma arma e deu um tiro na cabeça de Leandro.

Testemunhas afirmam que o policial teria dado chutes em Leandro antes de fugir do local. Como a música estava alta, poucos perceberam o disparo naquele momento.