Vídeo: Toni Garrido bate boca com funcionários de cia aérea em aeroporto

Segundo Leo Dias, do Metrópoles, o cantor embarcava para o Rio de Janeiro com a filha, e tentava usufruir benefícios por ser cliente diamante da Gol.

Toni Garrido, de 53 anos, se revoltou enquanto embarcava com a filha no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nesta quinta-feira (5), e acabou se envolvendo em uma confusão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.