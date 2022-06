Vídeo: Mari Gonzalez comete gafe surreal durante entrevista: 'pronta pra romper o ânus'

Mari Gonzalez cometeu uma gafe inacreditável e caiu na graça dos internautas mais uma vez nas redes sociais. A ex-BBB e ex-panicat estava no podcast Pod Delas ao lado do noivo, Jonas Sulbach, quando confundiu a palavra "ano": "Eu tava pronta pra romper o ânus", disparou. Jonas não conseguiu conter a risada e as hosts do podcast também caíram na gargalhada.

GENTEEEE A MARI KKKKK pic.twitter.com/e3BCACqyPG — Central Reality (@centralreality) June 17, 2022

O casal estava contando como foi o pedido de casamento durante a virada do ano de 2021 para 2022.

Depois da gafe, o grupo não parou de rir e Mari teve dificuldade para terminar de contar a história. "Não tem jeito, eu nasci pra ser meme. Tô me aceitando", disse ela.

Depois de se recuperar, Mari contou que Jonas ficou comentando sobre as estrelas e a chamou para ir para mais para baixo no pier, e a pediu em casamento. Mari não desconfiou de nada até o momento em que ele sacou as alianças do bolso, a deixando perplexa antes de aceitar o pedido.

Assista a partir de 1:33:00