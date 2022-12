Vídeo: jornalista desabafa após levar bronca de Claudia Raia: 'foi deselegante'

“Eu acho que ali era o momento pra ela falar sobre o nome do filho, por mais que ela já tenha falado na Ana Maria Braga, acho super legal. Mas não dá pra gente cobrir tudo ou saber de tudo, e naquele momento não dava pra eu ficar pesquisando no Google. Então eu perguntei de forma muito educada se ela já tinha escolhido o nome do bebê”, contou ele.

A atriz da Globo está grávida e ao ser questionada por Renan sobre o nome do filho, ela respondeu com ironia. A cena foi gravada por outro jornalista e repercutiu nas redes sociais.

O jornalista Renan Pereira desabafou após levar uma bronca de Claudia Raia ao entrevistar a atriz no tapete vermelho de um evento. Ele comentou sobre o assunto, nesta quarta-feira (14), durante o programa Fofocalizando, do SBT.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.