Vídeo: Fã chora ao ser ‘destratado’ por Joelma após ganhar sorteio

Ele chegou a fazer o teste para covid-19, para conseguir ficar perto da artista. No entanto, de nada adiantou e ele voltou para casa com uma lembrança ruim.

Joelma foi acusada de destratar um fã que ganhou um sorteio que dava direito a uma foto com a cantora. Segundo Fábia Oliveira, do portal Em Off, o rapaz viajou 14 horas de Goiás para Osasco, para encontrar com Joelma antes do seu show na Arena Castelo Show, em Osasco, região Metropolitana de São Paulo.

