Vídeo completo! Assista ao casamento de Gretchen em Belém do Pará

Gretchen subiu ao altar com o músico Esdras de Souza na tarde desta quarta-feira (30), no Espaço Náutico Marine Club, em Belém do Pará. O casal transmitiu a cerimônia ao vivo.

Irreverente, a noiva de 61 anos usou mechas azuis nos cabelos e vestido branco combinando com tênis. O vestido, por sinal, é de alta-costura, de uma marca espanhola.

Os acessórios usados foram jóias de diamantes de topázio e terço de Nossa Senhora de Nazaré, de quem Gretchen é devota.

Os convidados utilizaram máscaras. Ao chegar, Gretchen se pronunciou sobre o fato de se casar durante a pandemia: "O Pará é um estado que está no fim da pandemia porque está controlada. Estamos seguindo todas as normas do governo. Foi liberada pelo governo festa para 150 pessoas com distanciamento social respeitado. O local é para 200 pessoas, mas vamos fazer para 100"

Esta é a 18ª vez que a Rainha do Rebolado se casa. Nas redes sociais, o evento foi comentado com direito a muitos memes. Gretchen é uma das personalidades queridinhas dos internautas.