Vídeo: Bruna e Larissa batem boca no quarto Deserto: 'f*da-se!'

Aline, Larissa e Amanda estavam conversando com Bruna sobre o cuidado para não expor as coisas na frente dos outros por ser justamente o que eles querem, que elas precisam se cuidar. #BBB23 pic.twitter.com/4FjLxIISDQ — Dantas (@Dantinhas) April 7, 2023

A situação teve início quando as sisters afirmaram para Bruna que não é interessante ter esse tipo de discussão na frente dos rivais.

Bruna se exaltou e começou a bater boca com Larissa, que rebateu afirmando que a amiga estava fazendo cena com os demais e falando alto também no quarto.

Larissa falando sobre a Bruna estar sendo arrogante e não saber escutar as pessoas. #BBB23 pic.twitter.com/upftIodDdA — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 7, 2023

Os ânimos ficaram exaltados no quarto Deserto nesta sexta-feira (7) após o mercado da Xepa. Larissa e Bruna bateram boca por conta da doação de estalecas para comprar a comida da semana.

Larissa disse que Bruna estava fazendo cena, sendo arrogante e que não aceita ser contrariada. Irritada, a atriz começou a xingar e saiu batendo a porta do quarto: “Foda-se”.

Amanda entrou mais uma vez na briga e disse que assim como Bruna, Larissa também não escuta os outros. Larissa ficou decepcionada com Amanda pela afirmação. Amanda disse que não quer ficar em um papel de subestimada.

Larissa voltou a pontuar que ontem Bruna ficou martelando no mesmo assunto e agiu de forma arrogante. Bruna disse que não se importa com as opiniões dos demais. Larissa disse que se elas não se unirem, uma por uma vai sair. A sister também lembrou que Bruna precisa se controlar e que bateu em sua mão durante a Prova do líder.

Em seguida, a sister confessa:: "Quando eu sai, uma das coisas que mais foram cobradas é que por sempre eu apontar no outro e da Bruna eu não apontar e não falar. E muitas vezes eu queria falar mas cara, passa pelo filtro do afeto quando a gente gosta. E quando eu falo agora é por isso, cara, eu preciso falar! Eu já falei das outras pessoas. A gente fala das outras pessoas."

Bruna ficou quieta ao saber da informação externa.

Amanda seguiu falando que não quer rótulos.

Após o bafafá, as sisters se ajustaram, tentando combinar uma forma de falar as verdades sem machucar umas às outras. Por fim, elas se abraçaram e Aline disse que falta pouco para o programa acabar.