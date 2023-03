Vestidos de luxo de estilista de Beyoncé são apreendidos pela Receita Federal em SP

Justiça concedeu liminar e determinou a liberação dos bens com urgência após pagamento do imposto e eventual multa.

O auditor fiscal indicou que os bens retidos foram avaliados em U$ 82 mil e seriam apenas liberados com o pagamento do valor. Ainda segundo o G1, a defesa do estilista alegou que o material não seria comercializado e ficaria apenas na decoração do evento.

