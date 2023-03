Jornalista do 'Cidade Alerta' deixa carta para filhas e desaparece em SP

"Eu amo vocês. Nunca pensem que não são amadas. Cresçam! Vocês têm um potencial incrível e nunca deixem que alguém diga que não são capazes. Obrigado por cada abraço. Obrigado por cada beijo. Obrigado por cada vez que falaram 'papai'. Só tenho que agradecer a vocês por serem minhas filhas. Estela, minha doce menina delicada, eu nunca consegui esquecer como foi te ver pela primeira vez! Eu te amo da ponta do pé ao último fio de cochinho... Elena, minha explosão de alegria! Você me tornou completo... Obrigado, minhas meninas", escreveu.

Antes de desaparecer, o jornalista apagou todas das fotos de seu perfil do Instagram e deixou uma carta aberta as duas filhas pequenas, de acordo com o Observatório da TV.

