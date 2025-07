Velório de Preta Gil reúne família e amigos no Theatro Municipal do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cerimônia do velório de Preta Gil acaba de ter início às 9h27 desta sexta-feira (25), no Teatro Municipal do Rio. Antes disso, centenas de fãs já se aglomeravam em frente ao teatro, na Cinelândia, para a despedida. O corpo da cantora chegou ao local por volta das 7h, num caixão prateado.

O velório será aberto ao público até 13h –depois disso, até 15h, apenas familiares e amigos terão acesso ao foyer do Municipal, onde está o corpo da cantora. Em seguida, o caixão será transportado em cortejo até o Cemitério do Caju, onde será cremado numa cerimônia íntima.

O trajeto do cortejo, acompanhado pelo Corpo de Bombeiros, será pelo circuito dos megablocos cariocas –batizado agora com o nome da cantora, como homenagem que celebra sua importância pro Carnaval, com seu Bloco da Preta.

A prefeitura fechou ruas no entorno do Municipal, na expectativa de que muitos fãs se reúnam para a despedida. Entre os que esperavam o início do velório, havia admiradores empunhando cartazes com dizeres como "Vá com Deus, Preta Gil", "Descanse em paz, Preta Gil". Alguns cantavam "Sinais de Fogo", hit da cantora.

A cantora morreu aos 50 anos, em Nova York, no último domingo, onde se tratava de um câncer no intestino.

Um telão no foyer do Municipal, ao lado do caixão, projeta imagens da vida de Preta. Entre as fotos, cenas desde a infância –com seus pais Gilberto Gil e Sandra Gadelha e os irmãos– até registros da artista no palco. Músicas suas saem de caixas de som.

Entre as coroas de flores, uma bandeira da Mangueira foi colocada por um membro da diretoria da escola, como homenagem à artista que foi rainha de bateria da Verde-e-Rosa em 2007.

Filho de Preta, Fran Gil foi o primeiro familiar a se aproximar do caixão. Ele acariciou o rosto da mãe e dirigiu a ela algumas palavras em voz baixa, serenamente.

A atriz Malu Mader também esteve presente, muito emocionada ao lado da atriz Claudia Abreu. Elas se dirigiram juntas ao caixão para se despedir da cantora.

As caixas de som também tocam músicas de Gilberto Gil, como "Andar com Fé". Chorando muito, o cantor Thiaguinho também se despediu da cantora.

Amigos –entre eles Malu Mader– vestem uma camiseta com a estampa do rosto de Preta Gil sobre os dizeres: "Preta tudo - amor sempre foi ação".

Recebendo o carinho de amigos e observando a enorme presença dos fãs, Fran via a comoção era uma resposta natural ao que Preta plantou ao longo de sua vida. "A gente já imaginava. Todo o processo dos últimos anos foi coletivo, estendido a uma rede construída por ela que se estendia para além da família e dos amigos. Era uma rede do tamanho do coração dela, do que ela tinha de amor. Isso sempre esteve presente na vida dela e a gente sabia que estaria também neste momento".

O músico acredita que esse afeto coletivo também o acolhe. "Eu como filho, que ela sempre protegeu como uma leoa, sinto essa proteção também a partir dessa rede. Ela sempre foi minha base para tudo, quem me dava colo, a quem eu pedia opinião. Agora é reaprender tudo".

Thiaguinho definiu a emoção que o levou às lágrimas como "uma mistura de sentimentos". "Tem a tristeza pela saudade dessa amiga tão presente, uma das melhores amigas da minha vida. É um pedaço da minha história que fica. Ao mesmo tempo, aumentou minha admiração pela força dela, pela forma como ela serviu de exemplo às pessoas, informando-as, mesmo nesses momentos difíceis dela. E esse carinho do povo é bonito. Fiquei muito feliz ao ver ali fora a plaquinha do Circuito Preta Gil. É bom que, além de estar eternizada em nossos corações, ela fique eternizada assim".

Entre os presentes, estão também os atores Marcelo Serrado e Guilherme Fontes, o cantor Péricles, a ministra da Cultura Margareth Menezes, a primeira-dama Janja, as cantoras Teresa Cristina e Flor Gil (sobrinha de Preta) e a deputada Jandira Feghali.

Emocionada, Teresa Cristina disse que "alguém como Preta não passa pela vida e vai embora sem deixar uma marca nas pessoas". "O amor que ela tinha pela vida, o carinho que ela dava para as pessoas se multiplica de forma geométrica. Ela irradiou muita coisa, muita energia. E faz muito sentido a homenagem de ter um circuito de carnaval com o nome dela. Imagina você estar no carnaval sabendo que está passando na Avenida Preta Gil? É lindo".

Um grupo de fãs chegou ao velório cantando "Medida do Amor", sucesso de Preta Gil que traz os versos: "Vou viajar/ Não me diga que não vai/ Que eu também não digo que não vou/ Nessa vida tudo cabe, sim/ Na medida do amor". Outros presentes se juntaram ao coro e aplaudiram ao fim da homenagem.

A deputada Jandira Feghali destacou a coragem de Preta. "É muito chocante uma jovem mulher de 50 anos perder a vida assim. Mas foi de muita coragem na forma como ela lidou com isso em público, até mesmo chamando a atenção, nos alertando sobre o cuidado com a saúde", disse a deputada, que mencionou a grandeza da família da cantora. "Essa família é impressionante. Uma costura de afeto única, junta na dor, junta na festa".