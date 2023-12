Veja quem são os presos suspeitos de participação no sequestro de Marcelinho Carioca

Jones Santos Ferreira - O suspeito de 39 anos afirmou que foi procurado por um criminoso no dia 29 (sábado) e essa pessoa pediu para ele receber valores em sua conta bancária. Como ele já participou de casos de estelionato, o interrogado diz que acreditou que faria esse tipo de crime por isso entrou em contato com Wadson e Eliane.

Eliane de Amorim - A mulher de 30 anos contou em depoimento que tinha se encontrado com Jones horas antes do sequestro do ex-jogador e ele havia pedido a conta bancária dela emprestada para um "negócio". Ela nega ter recebido o dinheiro.

Quatro pessoas até o momento foram presas por envolvimento no sequestro de Marcelinho Carioca e Tais Alcântara de Oliveira , amiga do ex-jogador que também foi levada para o cativeiro.

