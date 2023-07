Veja quem são os participantes de No Limite - Amazônia

O No Limite - Amazônia divulgou, nesta terça-feira (04), a lista dos 15 jogadores da temporada ambientada na maior floresta tropical do planeta, em mais um ano comandado pelo ex-BBB Fernando Fernandes.

Entre os 15 participantes, estão os famosos Carol Nakamura, Paulinho Vilhena, Monica Carvalho e Pipa. Eles serão divididos em duas equipes, que carregam no nome frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum.

No Limite - Amazônia tem previsão de estreia para 18 de julho, às terças e quintas, após a novela "Terra e Paixão".

Confira a lista completa dos participantes;

1. Marcus Vinícius tem 24 anos e é da cidade de Trindade, no interior de Goiás;

2. Simoni tem 37 anos, é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e tem cinco filhos.

3. Guilherme tem 27 anos, é natural do Rio de Janeiro, mora na Baixada Fluminense, mas foi criado em uma comunidade de Copacabana.

4. Paulinha é paulistana e corintiana apaixonada, tem 30 anos, é assistente social e mãe da pequena Safira, de 6 anos.

5. Paulo Vilhena é ator e cantor, tem 44 anos e nasceu na cidade de Santos, mas hoje vive em São Paulo. A esposa dele está grávida de 8 meses.

6. Natural de Rolândia, no Paraná, Amanda tem 34 anos e mora em Itajaí, Santa Catarina.

7. A atriz Carol Nakamura tem 40 anos e é natural do Rio de Janeiro e é ex-bailarina, assistente de palco e apresentadora no Domingão do Faustão, atuou na novela Sol Nascente e interpretou papéis no teatro e no cinema.

8. Claudio Heinrich tem 50 anos, é casado e tem um filho de 7 anos. Ele é ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu. Atuou aos 15 anos como paquito no Xou da Xuxa.

9. Natural de Valinhos, em São Paulo, André tem 45 anos e é paratleta de ciclismo e faixa preta de jiu-jitsu.

10. Monica Carvalho é atriz e roteirista, tem 52 anos, é casada e mãe de duas filhas. Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

11. Raiana é natural de Salvador, Bahia, ela tem 30 anos e é professora de Educação Física.

12. Yuri Fulý é carioca, mas mora em São Paulo. Tem 25 anos e trabalha com produção audiovisual.

13. Euclides tem 37 anos e é atleta profissional de MMA. Natural de Mortugaba, no interior da Bahia.

14. Natural de Queimados, na Baixada Fluminense, Greiciene tem 32 anos e se diz carioca raiz.

15. Pipa é chef de confeitaria, que foi vice-campeã da primeira temporada do No Limite, em 2000, vai viver sua segunda experiência no reality.