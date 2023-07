Luísa Sonza vive affair com youtuber amigo de Casimiro e flertes chamam atenção

Outro indício foi que Luísa contou por esses dias no Twitter que costuma adquirir o sotaque das pessoas a quem ela "está pegando". E em seguida, a gaúcha apareceu falando com sotaque carioca, assim como o rapaz que é do Rio.

Para completar, a cantora abriu nesta segunda-feira um canal de voz no Twitter com participação de Chico e um outro amigo, Pig.

Os dois se conheceram após viralizar no TikTok um vídeo do rapaz chamando atenção por sua beleza em um podcast. Luísa perguntou nos comentários quem era ele, e a partir daí os dois passaram a se seguir.

