Veja os melhores momentos da live de Safadão com Juliette, Alceu Valença e Rodolffo

Juliette cantou "Deus me proteja" com Safadão, disse que está nervosa e pra gente curtir de casa, protegidos!

A live, que encheu o coração dos fãs de festa junina, teve início às 20h (horário de Brasília) do sábado (19) e contou com a campeã do BBB21 soltando a voz ao lado dos artistas já consagrados.

Juliette foi a grande estrela da live “Arraiá do Safadão”, de Wesley Safadão com Alceu Valença, Israel e Rodolffo, Tirullipa e Taty Girl.

