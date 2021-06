Thiago Fragoso lamenta morte da avó em despedida emocionante

Thiago Fragoso se despediu da avó, dona Edith, fazendo uma homenagem emocionante a ela. Com uma foto ao lado de Edith numa cama de hospital.

“Minha vozinha descansou… Difícil demais lidar com esse sentimento tão misturado de perder uma pessoa que foi e é tão fundamental na minha vida. Ela sempre dizia que avó é mãe duas vezes... E ela foi mãe incontáveis vezes pra mim. Só tenho lembranças do carinho e do amor incondicionais…”, começouThiago.

“Minha avó sofria com todos os meus personagens, fazia o melhor misto quente e a melhor salada de frutas, odiava quando eu tirava fotos de óculos, sempre demorava horas pra contar uma história, gostava de jogar buraco e sempre foi a pessoa mais forte da família. Aguentou todos os revezes da vida com grandeza. Me ensinou tanto... Tanto que nem sei.”, seguiu.

“Vozinha, você viveu muito, amou muito e foi muito amada. Tenho certeza que vai ser recebida com muito amor pelo vovô de quem você sentia tanta falta... Vai ser abraçada pelo filho e pela filha que se foram antes da hora... Vai bater papo com os anjinhos pra quem você rezava todas as noites. Daqui fica a saudade e a gratidão por ter vivido ao seu lado por tantos anos. E na falta de algo que possa expressar o tamanho do meu afeto, só me resta dizer: te amo.”, finalizou o ator.