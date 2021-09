Veja o teste de Grazi Massafera para interpretar Larissa em ‘Verdades Secretas'

A atuação da Grazi como Larissa em Verdades Secretas é algo que me marca demais. Perfeita que não se abalou com as críticas e mostrou a que veio pic.twitter.com/fmTNRYXZ4T

Mas a preparação não começou aí. Em 2014, antes de conquistar o papel, ela viajou a Madri, na Espanha, para fazer um curso de interpretação no estúdio Corazza, do diretor argentino Juan Carlos Corazza, um dos maiores preparadores de elenco do cinema espanhol, e trabalha com atores como Javier Bardem e Penelope Cruz.

Em entrevista recente, Massafera contou que visitou a Cracolândia e fez pesquisas no comportamento e observou os movimentos de pessoas que sofrem com o vício em crack, como sua personagem, para poder interpretar da forma mais verossímil.

