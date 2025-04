Veja o prenchimento nos glúteos que teria motivado término de Marcello Novaes

Marcello Novaes, 62 anos, teria terminado o relacionamento de três anos com a dentista e influenciadora Saory Cardoso, de 29, após ela realizar um preenchimento nos glúteos que teria o incomodado. Em um desabafo, ela ainda afirmou que chegou a ouvir do namorado que a sua "bunda era pequena".

Nas redes sociais, cerca de três semanas atrás, Saory havia mostrado o resultado do procedimento, com uma foto de antes e outra do pós-preenchimento. A situação teria desagradado o ator. "Ele mencionou que, na visão dele, certas exposições nas redes não estavam alinhadas com o que considerava adequado para a imagem de uma mulher 'séria'. Ele tem uma visão mais reservada sobre postar foto expondo o corpo, enquanto acredito que uma foto não defina ninguém", declarou Saory, chateada pelo fato do término ter ocorrido por telefone.

"[Estou me sentindo] muito mal, decepcionada e desrespeitada. Até porque ele sempre pediu pra eu ter esse cuidado com ele, já que namorávamos à distância", pontuou a influenciadora.

"Claro que ouvir do meu namorado que minha bunda era pequena me fazia ter vontade de melhorar ela, não achei que ele fosse se ofender tanto com o procedimento. Mas não fiz somente pelos comentários dele. Fiz porque sempre tive vontade e amei muito o resultado, ficou bem natural e bonito", disparou.