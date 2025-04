Davi Brito se torna réu após mostrar arma para ameaçar Tamires Assis

Manaus/AM - O campeão do BBB24, Davi Brito, se tornou réu por violência psicológica após mostrar uma arma durante uma vídeochamada para ameaçar a musa do Boi Garantido Tamires Assis.

A decisão foi proferida, no dia 08 de abril, pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, titular do 1º Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O caso ocorreu em julho de 2024 durante um breve relacionamento em que os dois tiveram após se conhecerem no Festival Folclórico de Parintins. Na época, o ex-BBB teria ameaçado Tamires ao questioná-la onde ela estava. No dia seguinte, a musa do Garantido viajaria para se encontrar com Davi, mas ela retornou do aeroporto após o campeão do reality relatar que estava com febre e não poderia recebê-la.

Um mês após as ameaças, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) pediu a prisão preventiva do ex-BBB à justiça, mas até o momento o judiciário não decidiu se acata ou não o pedido.