Vaza vídeo de MC Mirella se masturbando no banho

MC Mirella publicou um vídeo em seus Stories do Instagram e chocou os seguidores. Nas imagens, a funkeira aparece nua tomando banho e tocando nas partes íntimas. A funkeira e ex-A Fazenda apagou o vídeo imediatamente após publicar, mostrando que acabou compartilhando as imagens íntimas por engano. Mas a ação não foi rápida o suficiente para impedir que as imagens repercutissem. Em seguida, Nelson Rubens, do TV Fama, publicou o vídeo íntimo vazado, o que fez com que a equipe jurídica da funkeira notificasse o apresentador judicialmente. “Que absurdo. Eu acho incrível que o Nelson Rubens é uma pessoa pública, porque gente vê a molecada, os adolescentes postando esse tipo de conteúdo quando vaza. Mas ele, realmente, me surpreendeu. Não sei se ninguém avisou a ele, mas isso que ele fez é crime”, disse Adélia Soares, advogada da cantora. O compartilhamento de Nelson Rubens foi apagado na sequência. “Ok Ok, BOMBA! Assim é que se começa 2022: MC Mirella foi enviar nudes, mas errou de endereço… E o vídeo foi parar no Instagram dela! Já deletou. Mas, aqui, vale à pena rever como a Mirella está ‘a flor da pele’… Veeeejaaaa”, dizia a publicação. O apresentador recebeu uma enxurrada de críticas dos internautas por expor um vídeo íntimo de Mirella. Vale lembrar que a funkeira possui um perfil no Only Fans - plataforma paga de conteúdo erótico - mas segundo fãs, o tipo de vídeo era bem mais ousado do que o conteúdo que ela costuma postar na plataforma, indicando que ela publicou as imagens íntimas sem querer.

