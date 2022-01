Israel, da dupla com Rodolffo, testa positivo para Covid-19 e adia shows

A Covid-19 está atingindo os famosos em cheio. Dessa vez, Israel, da dupla com Rodolffo, e parte da equipe dos artistas, testaram positivo para o vírus. Em comunicado publicado nesta terça-feira, 4, a equipe informou que o cantor está com sintomas leves e fazendo tratamento em casa. Outros integrantes da equipe da dupla testaram positivo, também com sintomas leves. Rodolffo realizou o teste RT-PCR e resultou não reagente. "Galera, estou bem. Em casa, isolado e com sintomas leves só. Obrigado pelas mensagens. Logo estaremos de volta. Se cuidem", escreveu ele nas redes sociais. Com isso, os quatro próximos shows da dupla foram adiados.

