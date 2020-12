Vaza áudio de Sikêra sugerindo ter sido advertido por falar de Wilson Lima

Manaus/AM - O apresentador Sikêra Jr. teve um áudio vazado durante o intervalo do programa “Alerta Amazonas” desta quarta-feira (23). Sikêra criticou ao vivo o decreto do Governador do Amazonas, Wilson Lima, que fechará a partir do dia 26 serviços não essenciais.

Vaza áudio de Sikêra; Confira pic.twitter.com/Tn0ilSoB4s — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 24, 2020

Logo depois, durante o intervalo, Sikêra continuou sendo gravado enquanto conversava com a produção. Ele se mostrou revoltado e deu a entender já ter sido advertido por ter criticado o governador.

“Que por** é essa rapaz? Não dou meu direto, não dou, não dou, fiquem com raiva quem quiser já me chamaram aqui. Não foi diferente em Maceió, não foi diferente em João Pessoa. O outro dono, lembra? O Outro dono em João Pessoa: ‘Sikêra, rapaz, o Maia [presidente da Câmara dos Deputados] quer jantar com você’. (…) E o dono da televisão: ‘Rapaz, é muito importante para gente’”, contou, afirmando que não gosta de ir na casa dos outros.